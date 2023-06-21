Пассажирке «Жигулей» удалось выжить в ДТП на востоке Карелии, где погиб водитель

В Госавтоинспекции Карелии сообщили подробности смертельного ДТП в Пудожском районе.
Как «Столице на Онего» сообщили в республиканской ГИБДД, 22 июня, около 06.00, на пятом километре подъезда к поселку Рагнукса произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным, водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением и вылетел в кювет, где легковушка перевернулась.
Автомобилист 1991 года рождения погиб на месте. Пассажирка «Жигулей» не пострадала, сообщили в дорожной полиции.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники региональной Госавтоинспекции.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание