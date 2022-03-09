Пассажиров маршрутки в Петрозаводске просят оплачивать проезд наличными (ФОТОФАКТ)

Водитель 26-го маршрута в Петрозаводске попросил пассажиров оплачивать проезд наличными.
В редакцию «Столицы на Онего» горожанин прислал фото объявления из маршрутки № 26.
«По возможности оплачивайте проезд за наличный расчет», — написано в объявлении.
Ранее сообщалось, что повышения цены за проезд в маршрутках Петрозаводска не избежать.
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