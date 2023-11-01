Пассажиров просят оплачивать проезд при входе еще в двух маршрутках Петрозаводска

Уже в трех городских автобусах изменили систему оплаты за проезд.
Водители в автобусах № 26 и № 4 требуют оплачивать билеты при входе в транспорт, а не при выходе, как было раньше. Даже в часы пик пассажиры должны сразу оплатить проезд, пишет «Фактор News».
Ранее на такой способ оплаты перешел маршрутный автобус №17.
Что об это думают пассажиры, знает «Фактор News».
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