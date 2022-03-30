Пассажиров «Рускеальского экспресса» в Карелии накормят ужином под музыку

«РЖД» запускает проект «Ужин в поезде» в праздничные дни мая в Карелии.

В рамках развития железнодорожного туризма в России холдинг «РЖД» запускает проект «Ужин в поезде». 2 и 7 мая 2022 года в вагоне-ресторане ретропоезда «Рускеальский экспресс», стилизованном под эпоху XIX века, пассажиры смогут окунуться в историческую эпоху и поужинать под аккомпанемент классической музыки, рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Поезд № 941 Сортавала — Горный парк «Рускеала» — Сортавала отправится в 18:30 и вернется обратно в 22:55. Во время стоянки поезда в Рускеале у пассажиров будет возможность увидеть разворот паровоза на поворотном круге.

Приобрести билет и сделать предзаказ из меню вагона-ресторана можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Путешествуй с РЖД», а также во всех железнодорожных кассах дальнего следования, на официальном сайте «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Для этого необходимо задать на странице поиска маршрут Сортавала — Сортавала-Туристическая.

Покупая билет на ретропоезд, пассажиру будет автоматически забронирован стол, соответствующий по номеру приобретаемому купе в первом и втором вагонах поезда.

Количество мест ограничено.

Напомним, в горном парке «Рускеала» открылся первый построенный в современной России паровозный круг.