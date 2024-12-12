Люди мерзли на ветру и в мороз 40 минут: пассажирская маршрутка повисла на ограждении на трассе «Кола» в Карелии

Мимо проезжавший эвакуатор пришел на помощь автомобилю, совершавшему 15 декабря рейс Петрозаводск-Костомукша.

Рейс по автомобильному маршруту «Петрозаводск-Костомукша» состоялся 15 декабря. В сложных погодных условиях авто попало в аварию. Читатель «Столицы на Онего», находившийся в салоне, поделился фото и видео с места событий.

Рейс осуществляла частная пассажирская компания.

Поездка для пассажиров оказалась адреналиновой.

Плохая видимость спровоцировала съезд машины с пути, автомобиль наехал на ограждение. Выходить из машины пришлось через дверь в кабине водителя — перелезая через сидения.

По словам очевидца, диспетчеру компании-перевозчика не могли дозвониться ни пассажиры, ни сам водитель. Около сорока минут попутчики мерзли на дороге в ветер и метель.

Вернуться на маршрут помог случайно проезжавший мимо эвакуатор. После водитель заменил поврежденное колесо и продолжил движение.