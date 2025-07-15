Пассажирские автобусы СИМАЗ смогут ремонтировать и в Петрозаводске

Предприятие «Городской транспорт» стало официальным сервисным центром по обслуживанию автобусов СИМАЗ в Петрозаводске.

Директор предприятия Дмитрий Романов совместно с сотрудниками прошли обучение в Ульяновске на заводе-производителе СИМАЗ. Начальник автоколонны, главный механик и автослесари также поучились обслуживанию и ремонту техники, рассказали на предприятии.

— У Дмитрия Владимировича два профильных образования: он с отличием окончил Петрозаводский Автотранспортный техникум по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей и двигателей» и получил инженерное образование на Лесоинженерном факультете ПетрГУ по специальности «Машины и оборудование лесного комплекса», — уточниили в паблике предприятия в ВК.

Полученные навыки позволят предприятию «Городской транспорт» самостоятельно обслуживать новые машины, что значительно сократит затраты на их техническое содержание.

Напомним, автобусы именно этой парки были закуплены и сейчас работают на новых маршрутах в Петрозаводске.