Пассажирские перевозки возобновят в Суоярвском округе

Информацию сообщили в местной администрации.

Администрация Суоярвского округа сообщила о возобновлении пассажирских перевозках по городскому маршруту с 9 декабря.

Пассажиров попросили учитывать это при планировании маршрутов.

«На сколько дней?» — задали риторический вопрос пользователи соцсети в комментариях под постом.

Ранее говорили о том, что жители Суоярви вынуждены платить за такси, потому что единственный автобус для школьников и взрослых сломался.