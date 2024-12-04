Пассажирские перевозки возобновят в Суоярвском округе

Информацию сообщили в местной администрации.
Администрация Суоярвского округа сообщила о возобновлении пассажирских перевозках по городскому маршруту с 9 декабря.
Пассажиров попросили учитывать это при планировании маршрутов.
«На сколько дней?» — задали риторический вопрос пользователи соцсети в комментариях под постом.
Ранее говорили о том, что жители Суоярви вынуждены платить за такси, потому что единственный автобус для школьников и взрослых сломался.
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