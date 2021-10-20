Пассажирский автобус попал в снежное ДТП в Петрозаводске – есть пострадавшие (ВИДЕО)

В микрорайоне Древлянка автобус с попал в ДТП, двоим пассажирам потребовалась медицинская помощь, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Как рассказали в Госавтоинспекции города «Столице на Онего», сегодня в вечерний час пик на Лососинском шоссе, в районе дома №1, в условиях метели, на заснеженной дороге, автобус попал в ДТП, столкнувшись влобовую с легковым автомобилем.

По предварительным данным, медицинская помощь потребовалась двоим пассажирам, один из которых 2011 года рождения.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на Комсомольском проспетке в Петрозаводске при столкновении двух автомобилей пострадали три человека, в том числе 6-летний ребенок.