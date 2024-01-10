Пассажирский автобус в райцентре Карелии вылетел в кювет

На место ДТП в Олонце выезжали спасатели.
По информации карельского Госкомитета по безопасности населения, 10 января, около 18.00, на улице Комсомольской в Олонце рейсовый автобус оказался в кювете.
Четверо спасателей из ПЧ-35 с помощью буксировочного троса вернули тяжелую машину на дорогу. Пострадавших нет.
Напомним, ранее в ГИБДД сообщили подробности массового ДТП в Сегежском районе.
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