Пассажирский автобус в райцентре Карелии вылетел в кювет

На место ДТП в Олонце выезжали спасатели.

По информации карельского Госкомитета по безопасности населения, 10 января, около 18.00, на улице Комсомольской в Олонце рейсовый автобус оказался в кювете.



Четверо спасателей из ПЧ-35 с помощью буксировочного троса вернули тяжелую машину на дорогу. Пострадавших нет.



Напомним, ранее в ГИБДД сообщили подробности массового ДТП в Сегежском районе.





