Пассажирский паром с сотнями людей на борту загорелся у берегов Индонезии

Судно потерпело бедствие в северных водах Сулавеси.

Сегодня у берегов Индонезии загорелся пассажирский паром, на борту которого находилось 280 человек, сообщает американское издание The U.S. Sun со ссылкой на поисково-спасательный офис Манадо.

Известно, что ЧП произошло в акватории провинции Северный Сулавеси. Испуганные пассажиры были вынуждены прыгать в море — к счастью, многие из них успели вовремя надеть спасательные жилеты.

— Десятки людей, предположительно, оказались в ловушке, — говорится в публикации The U.S. Sun.

По данным китайского агентства «Синьхуа», на данный момент известно о 3-х погибших, при этом 130 человек числятся пропавшими без вести, а 150 пассажиров оказались спасены.

Местные жители на рыбацких лодках помогали пострадавшим выбираться из воды. К поисково-спасательной операции привлекли два судна, несколько надувных шлюпок и другие средства.