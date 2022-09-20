Пассажирский поезд сошел с рельсов в Мурманской области

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов пассажирского поезда в Мурманской области, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта в связи со сходом вагонов пассажирского поезда № 21 направлением Мурманск– Санкт-Петербург.

По предварительным данным, 21 сентября около 12.40 на 1321 км между станциями Куна и Ягельный Бор Октябрьской железной дороги произошёл сход 5 вагонов. Пострадавших нет.

На место выехал Мурманский транспортный прокурор Никита Мошковский.

Причины происшествия выясняются, транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования.

Доследственную проверку проводит Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.