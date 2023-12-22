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Пассажиры автобуса в Петрозаводске вынесли на руках мешавшую проехать легковушку

Новости. Общество
12:30, 24 Декабря 2023
фото: © Скриншот с видео: Александр Мироненко / ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК

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Неправильно припаркованное авто мешало проехать пассажирскому автобусу в карельской столице.

Инцидент произошел около дома № 2 на Октябрьском проспекте в Петрозаводске. Очевидцы засняли все на видео и выложили в сеть. Видео появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Судя по видео, абы как припаркованная легковушка затрудняла проезд общественного транспорта. Водитель автобуса сильно возмущался, но это не спасало положение. Видимо, когда  пассажиры поняли, что если они не предпримут действенных мер, то автобус не сдвинется с места. Ждать, когда нерадивый автолюбитель берет с дороги свое авто-помеху, не стали. Мужчины вышли из салона автобуса, дружно взяли легковушку и подвинули к обочине, освободив таким образом путь себе и другим.

«Без лишней возни. Взяли и убрали помеху. А водителю следует парковаться как полагается и думать о других участниках автоболилистов», — прокомментировал один из пользователей сети.

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