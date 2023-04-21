«Пассажиры довольны, и мне хорошо»: жители Петрозаводска оценили новые маршрутки (ФОТО)

Первые пассажиры обновленного маршрута оценили новые автобусы, начавшие ходить по городу в рамках транспортной реформы.

Сегодня, 13 июня, по регулируемому тарифу с новыми автобусами начал курсировать маршрут № 5. Первые рейсы обновленного маршрута посетила репортер «Столицы на Онего».

Горожане поделились первыми впечатлениями о поездке на новых автобусах.

«Раньше сложно было добираться этим маршрутом, особенно в выходные дни. Долго приходилось ждать. Есть с чем сравнивать. В Петербурге часто бываю, пользуюсь транспортом, но теперь с обновленным маршрутом и у нас хорошо. Только бы еще дороги отремонтировали», — поделился один из пассажиров.

«Иногда и по целому часу стояли на остановке, а теперь автобус ходит чаще. Оплачивать проезд тоже стало гораздо удобнее: терминалы находятся в салоне прямо на поручнях, для безналичной оплаты не нужно толпиться в очереди к водителю», - отметила разницу в ожидании транспорта другая пассажирка.

К слову, горожане старшего возраста столкнулись с небольшими трудностями. Не все из них сразу поняли, как правильно пользоваться терминалом: карту следует подносить не прямо к экрану, как это бывает чаще всего, а несколько ниже.

«Пассажиры довольны, и мне хорошо. Терминалы есть, теперь мне самому принимать оплату не надо так часто. Современная коробка передач, хороший обзор, нет посторонних шумов», — поделился впечатлениями от первого рабочего дня на автобусе водитель Леван, как он сам представился — Лева.

Пассажир Расим отметил чистоту салона и, конечно, короткий интервал движения нового автобуса.

«Но посмотрим, как будет зимой», — заметил мужчина.

Кроме того, пассажиры отметили, что остановки в автобусе объявляются вслух, что особенно важно для некоторых граждан.

Помимо звукового сопровождения, автобус оснащен электронным табло, которое показывает название остановок, температуру внутри салона и снаружи. Есть в салоне и отдельная зона для проезда инвалидов, а еще — удобные USB-порты для зарядки устройств.