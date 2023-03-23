Пассажиры могут получить электронные справки на ж/д вокзале Петрозаводска по QR-коду

РЖД запустила на вокзалах новый сервис выдачи электронных справок.

У посетителей крупных вокзалов Северной, Октябрьской и Дальневосточной железных дорог теперь есть возможность получить справки в электронном виде. Специально для этого на территории вокзальных комплексов размещены плакаты с QR-кодами. С их помощью пользователи могут перейти в онлайн-сервис и оформить пять видов справок. На Октябрьской железной дороге такие плакаты размещены на вокзалах Санкт-Петербурга, Выборга, Твери, Бологого, Пскова, Великих Лук, Петрозаводска, Мурманска, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Так, справку об изменении графика движения поездов, опоздании или отмене поезда пассажиры могут получить бесплатно. За дополнительную плату можно оформить справки о подтверждении ранее приобретенного (утерянного) проездного документа, стоимости проезда, наличии мест и проезде по кратчайшему маршруту в поездах дальнего следования. При этом пользователи ресурса могут заранее посмотреть примеры оформленных документов.

Максимальный срок подготовки справки после корректного заполнения формы составляет 24 часа. Документ отправляется пассажиру на электронную почту, адрес которой необходимо указать в заявке. Электронная версия справки равнозначна версии на бумажном носителе. В ближайшее время этот востребованный среди пассажиров сервис будет переведен

в удобный онлайн-формат и на других вокзальных комплексах.