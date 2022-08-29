Пассажиры Петрозаводска просят убрать из салонов маршруток грязные флаконы для дезинфекции

В столице Карелии пассажиры маршрутных автобусов иронизируют, что грязные емкости для дезинфекции рук сами превратились в источник инфекции.

Емкости для дезинфекции рук в салонах маршруток, прикрученные к поручням, следует убрать. Об этом заявляет автор поста в паблике «Живой Петрозаводск».

«Когда уже уберут из маршруток вот такие средства „дезинфекции“?», — гласит текст сообщения.

В комментариях к посту один из читателей написал, что эти флаконы в маршрутках «одним своим внешним видом все дезинфицируют». Другой комменатор считает, что потрепанные емкости для дезинфекции рук уже начали выполнять обратную функцию. «Это уже средство инфекции», — гласит комментарий.

Ранее сообщалось, что пассажиры возмущены разломанными маршрутками в Петрозаводске.