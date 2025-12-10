Пассажиры поездов в Петрозаводске сдали на переработку около 15 тысяч бутылок и алюминиевых банок

Железнодорожники рассказали о сборе вторсырья на петрозаводском вокзале.
С января по ноябрь этого года пассажиры сдали 14,6 тысяч единиц пластиковой и алюминиевой тары. Напомним, на железнодорожном вокзале установлен роботизированный фандомат.
— Собрано 3 тысячи штук алюминиевых банок и 11,6 тысяч штук пластиковых бутылок, — уточнили в пресс-службе ОЖД.
Добавим, что за переданную на переработку тару пользователям фандомата начисляются ЭкоБонусы, которые можно использовать для получения скидок у компаний-партнеров.
Напомним, что фандомат был установлен в марте 2023 года. Пассажиры поездов и жители города могут сдать для дальнейшей переработки пустые алюминиевые банки и пластиковые бутылки объемом до 2 л.
Ранее «Столица» сообщала, что «Сбормобиль» проедет по Петрозаводску в субботу.