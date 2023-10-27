Пассажиры троллейбуса в Петрозаводске вживую послушали известный хит про столицу Карелии

Глава города и ансамбль «Кантеле» поздравили всех причастных с Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

Врио мэра Города Инна Колыхматова на своей странице в соцсети поздравила водителей, кондукторов и сотрудников предприятия »«Городской транспорт» с Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, который отмечается сегодня, 29 октября.

«Уважаемые работники автомобильного и городского пассажирского транспорта, поздравляю вас с профессиональным праздником! Благодарю за ответственное и добросовестное отношение к делу. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия в семьях, успехов и движения только вперед! Пусть ваш путь будет гладким и ровным, а на дорогах всегда царят порядок и взаимоуважение», — написала Инна Колыхматова.

Праздничное настроение сотрудникам и пассажирам одного из городских троллейбусов, по словам градоначальницы, создавал ансамбль «Кантеле».