Пассажиры троллейбусов и маршруток в Петрозаводске жалуются на списание лишних денег после оплаты

В Петрозаводске участились жалобы на несанкционированное списание денег с банковских карт пассажиров общественного транспорта после оплаты с помощью терминалов.

Сразу несколько сообщений появилось сегодня в группе «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

По словам одной из подписчиц, накануне вечером у нее трижды списали с карты по 30 рублей, хотя она весь день была дома.

«Что происходит в троллейбусов управлении? Услугой не пользовалась, а списание произведено», — написала женщина.

«Вечером ехала на маршрутке, оплатила проезд 40 р., оплата прошла с первого раза (прикладывала карту один раз). Вечером два раза списание с карты по 30 р.», — рассказала другая жительница города.

В качестве подтверждения она приложила скриншот страницы мобильного банка.

«В ночь с субботы на воскресенье списали 6 раз оплату проезда на 180 руб. Проездом не пользовалась, никуда не ездила. Куда обращаться?», — написала еще одна подписчица.

О том же самом написали еще две пассажирки. У одной из них списывали деньги трижды, у другой — четыре раза. Обе они утверждают, что в этот день не пользовались общественным транспортом.