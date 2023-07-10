Патриарх Кирилл отслужил всенощное бдение в монастыре Карелии

Вместе с патриархом на Валааме молился глава республики Артур Парфенчиков.
В Валаамском монастыре проходят торжества по случаю дня памяти православных святых Сергия и Германа Валаамских, которые считаются основателями обители. Накануне вечером в Спасо-Преображенском соборе монастыря состоялось всенощное бдение, которое отслужил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишет «Московский комсомолец в Карелии».
Кто еще кроме патриарха и главы Карелии приехал на Валаам, знает «МК в Карелии».
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