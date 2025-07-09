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Патриарх Кирилл прибыл на остров Валаам

Новости. Общество
14:30, 10 Июля 2025
фото: © Скриншот с видео: russianchurch / Youtube

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Патриарх Кирилл открыл памятник погибшим в годы ВОВ валаамским юнгам.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, сообщает ТАСС. Он пробудет на острове два дня — 10 и 11 июля.

Сегодня предстоятель Русской православной церкви принял участие в открытии памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны валаамским юнгам.  Добавим, что школа боцманов была образована на Валаамском архипелаге в 1940 году после эвакуации братии обители и перехода зданий монастыря военным морякам. При школе боцманов также была создана первая в истории СССР экспериментальная рота юнг, в которую набрали около 100 юношей-добровольцев 15−17 лет. После начала Великой Отечественной войны курсанты, многие из которых не достигли совершеннолетия, выразили желание направиться на фронт и позднее участвовали в наступательных операциях по прорыву блокады Ленинграда. По данным школы юнг, почти каждый второй юнга из сражавшихся ради освобождения Ленинграда от блокады погиб.

Также патриарх Кирилл примет участие в открытии стелы, посвященной памяти митрополита Ленинградского и Ладожского Никодима на Игуменском кладбище Валаамского монастыря. Он совершит малое освящение храма в честь иконы Божией Матери «Валаамская» и возглавит всенощное бдение в Спасо-Преображенском соборе монастыря.

Патриарх Кирилл традиционно посещает Валаам 10–11 июля, в дни, когда обитель отмечает престольный праздник — память святых преподобных Сергия и Германа Валаамских. 11 июля он возглавит божественную литургию.

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