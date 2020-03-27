Патриарх Кирилл призвал россиян воздержаться от посещения храмов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на фоне ситуации с коронавирусом призвал воздержаться от посещения храмов, пишут РИА Новости.

"Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской", — сказал патриарх в проповеди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя.

"Пример Марии Египетской свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись", — отметил он.

Предстоятель Русской церкви признал, что существует "очень большая угроза эпидемии и даже пандемии страшного вируса", которая может коснуться и России.

По его словам, россияне еще не осознают в полной мере, что происходит в Италии и других странах, наиболее пострадавших сейчас от коронавирусной инфекции.

"Церковь призывает <...> принять на себя обязательство строго исполнять все те предписания, которые сегодня предлагаются санитарными властями России. <...> Давайте на себя возложим подвиг не выходить из наших домов, как взяла на себя подвиг Мария Египетская не выходить из своей пустыни, а ведь ей тоже хотелось пить", — подчеркнул первоиерарх РПЦ.

В России, по последним данным, заболели 1534 человека, пишут РИА Новости.

Напомним, в Карелии введен запрет на посещение церквей из-за угрозы коронавируса.