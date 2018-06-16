Патриарх Кирилл рассказал, как победить воровство в России

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл, выступая в храме великомученицы Варвары при Череповецком фосфорном кластере группы "Фосагро", рассказал рабочим завода, как победить воровство в России.

Патриарх Московский и всея Руси в субботу начал официальный первосвятительский визит в Вологодскую митрополию. За два дня он посетит несколько промышленных производств и древние Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри. Храм преподобной Варвары при химическом кластере "Фосагро" был освящен в прошлом году, сообщает РИА Новости.

"Я вспоминаю трудные 1990-е годы, когда был митрополитом Смоленским и много путешествовал. Всякий раз, встречаясь с руководителями районов, я задавал вопрос: "Что вам нужно, чтобы какой-то рывок сделать, ну нельзя же жить в такой нищете, так убого?" И в ответ обычно слышал: "Нам нужны кредиты, деньги и технологии". И лишь один раз услышал, что не поможет это, кредиты разворуем, а технологии правильно не используем. Человека надо изменить", — рассказал патриарх Кирилл.

По его словам, человек, который меняется и укрепляется в вере, имеет нравственный закон, через который никогда не сможет переступить и ничего не сможет украсть. "Он будет честно работать, а честный труд в сочетании с деньгами и технологиями обязательно создаст так нужный нам сегодня прорыв", — подчеркнул первоиерарх РПЦ.

На сегодняшний день при промышленных предприятиях Череповца открыто два храма: святой Варвары и пророка Елисея. Великомученица Варвара почитается как покровительница горняков и людей опасных профессий.