Патриарх наградил медалью настоятельницу женского монастыря в Карелии

Настоятельницу Сяндемского монастыря игуменью Варвару наградили медалью, посвященной столетию возрождения патриаршества на Руси.

Как сообщается на сайте карельской епархии, 31 марта митрополит Петрозаводский и Карельский Константин возглавил всенощное бдение в Успенском храме Сяндемского женского монастыря. После освятил вербы.

По данным епархии, в 2017 году был Архиерейский собор Русской православной церкви, посвященный столетию возрождения патриаршества на Руси.

"В связи с этим были выпущены юбилейные медали для награждения клириков Русской православной церкви. Согласно указу святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, по представлению митрополита Петрозаводского и Карельского Константина за труды на благо святой церкви в этот день была награждена юбилейной медалью Русской православной церкви "В память 100-летия восстановления Патриаршества в РПЦ" настоятельница Сяндемского монастыря игуменья Варвара (Иванова)", - отмечается в сообщении.

В свою очередь матушка Варвара поблагодарила владыку за богослужение, награду и поздравила с праздником.

Начало Сяндемскому Успенскому монастырю было положено во второй половине XVI века преподобным Афанасием, учеником преподобного Александра Свирского. Монастырь расположен в деревне Сяндеба Олонецкого района республики.