Патриарх о сгоревшей в Карелии церкви: "Это наполняет душу скорбью и возмущением"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что испытывает скорбь и возмущение в связи с происшествием в Кондопоге, где сгорела уникальная деревянная Успенская церковь.

"Та трагедия, которая произошла в Кондопоге, когда сгорела церковь, являющаяся символом не только Севера, но и, по сути, символом России, это, конечно, наполняет душу скорбью и возмущением. Как это могло все произойти?" — сказал патриарх в четверг в ходе общения с участниками III Международного православного молодежного форума.

Он также выразил благодарность добровольцам из общественной организации "Общее дело", которые своими силами все последние годы восстанавливают памятники храмовой деревянной архитектуры на Севере России, пишет РИА Новости.

Напомним, Успенская церковь сгорела в Кондопоге 10 августа.