890x80
Реклама
Труп мужчины более трех часов лежит на тротуаре в Петрозаводске (ФОТОФАКТ) 11
Сегодня 14:20
Кинолог рассказал, что делать при встрече с агрессивными бродячими собаками 2
26.01.2022 20:30
Леонид Белуга: «Мы – простые люди» 12
Сегодня 09:00

Патрушев получил в Карелии орден «Сампо»

Новости. Общество
15:28, 27 Января 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/ Алексей Никольский

Новости партнеров

Глава Карелии Артур Парфенчиков наградил секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева орденом «Сампо».

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев удостоен ордена «Сампо».  Об этом информирует ТАСС.

Сообщается, что Патрушев награжден за большой личный вклад в социально-экономическое развитие республики. В 2013–2020 годах он руководил госкомиссией по подготовке к празднованию 100-летия Карелии. 

Орден «Сампо» вручают за выдающиеся достижения и заслуги в экономической, социально-культурной, научно-технической, государственной и общественной деятельности на благо Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ну и ну
2022-01-27 16:46:45
Ордена у нас вручать умеют, у "нас" и академик есть и со звездой героя, только нужно нам это?
норкимо
2022-01-27 16:42:47
достоин! Это вам не алкомаркеты развивать, как вчера Родионов сказал
Koira
2022-01-27 16:35:32
Лизнул, так лизнул
Саныч
2022-01-27 16:15:03
Ну фсё. Теперь может в ПТЗ бесплатно на метро ездить и на красный свет дорогу переходить!
бюджет
2022-01-27 16:14:05
Номалек: подготовка к празднованию = выдающиеся достижения и заслуги......
Гражданин
2022-01-27 15:57:01
Какую новость он принес ?
На выборы или ждем нового ?
Изя
2022-01-27 16:03:38
Гражданин, чо то привёз и это очевидно , он обид не прощает ))))
Изя
2022-01-27 15:39:00
А оно ему надо ? ))) В ответном слове никого Николай Платонович в Отставку не отправил за отсутствие хоть каких то результатов ????))) :)
кир
2022-01-27 15:34:30
Подлизы, - сказал кот. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2022, 15:12
Сотрудники прокуратуры Петрозаводска «в шоке»: все руководство ведомства ушло в отставку
21.01.2022, 07:15
Сходив на выставку в Национальный музей Карелии, турист написал жалобу в прокуратуру
24.01.2022, 20:12
Больницы в Карелии приостанавливают плановую медпомощь из-за роста ковида
21.01.2022, 15:45
Власти Петрозаводска не знают, что за объект появится на месте снесенного магазина на набережной Онего
22.01.2022, 14:29
Увеличен размер выплат ветеранам труда и донорам в Карелии
21.01.2022, 01:23
В Карелии выявлено 34 случая заражения омикроном (СРОЧНО)

Аналитика

Сегодня 15:29
Обществоведение
Альтернативная фантастика в эпоху ковида
Театр драмы «Творческая мастерская» выпускает премьеру с участием молодых актеров.
Леонид Белуга: «Мы – простые люди» 12
Сегодня 09:00
Советская мода на подиуме и в жизни 6
25.01.2022 14:29
Ирина Мирошник: «Окончательное решение я всегда сама принимала» 45
24.01.2022 19:25
Во всем виноваты Австралия с Китаем 17
24.01.2022 14:22
Вся аналитика

Чтиво

21.01.2022 10:12
Личное мнение
Во славу Отечества? 19
Отсутствие прозрачности и гласности породило недоверие к организаторам литературного конкурса главы Карелии «Во славу Отечества» и его итогам, считает представитель Союза российских писателей Надежда Васильева.
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 9
20.01.2022 09:13
Сохранить Курган для всех горожан 33
18.01.2022 14:46
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»