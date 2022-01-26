Патрушев получил в Карелии орден «Сампо»

Глава Карелии Артур Парфенчиков наградил секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева орденом «Сампо».

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев удостоен ордена «Сампо». Об этом информирует ТАСС.

Сообщается, что Патрушев награжден за большой личный вклад в социально-экономическое развитие республики. В 2013–2020 годах он руководил госкомиссией по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.

Орден «Сампо» вручают за выдающиеся достижения и заслуги в экономической, социально-культурной, научно-технической, государственной и общественной деятельности на благо Карелии.