Патрушев призвал пресечь деструктивное влияние на жителей Карелии из-за границы

«Важно консолидировать усилия всех органов публичной власти на обеспечении национальной безопасности в приграничье, принять меры по повышению уровня жизни населения на этих территориях. В целях пресечения распространения деструктивного иностранного информационного влияния на местное население обеспечить устойчивую мобильную связь и российское телевещание», — заявил Патрушев.

«Особое внимание в сегодняшних геополитических условиях, в первую очередь в связи с принятыми решениями о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции и сворачиванием приграничного сотрудничества европейских стран с нашей страной, следует уделить социально-экономическому развитию приграничных и арктических районов республики», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что Секретарь Совбеза России Николай Патрушев приедет в Карелию обсуждать укрепление границы из-за расширения НАТО.