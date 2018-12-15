Патрушев рассказал про отказ Игоря Сечина работать с Карелией

Неожиданное заявление прозвучало на Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии.

Глава администрации Питкярантского района Дмитрий Трошин в пятницу в рамках заседания Госкомиссии выступил с докладом. Председатель Госкомиссии, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сказал, что ранее бывал в районе, который находится на берегу Ладожского озера, и отметил его красоту. Он также поинтересовался про развитие домов отдыха, профилакториев и санаториев в районе. Трошин отметил, что заинтересованность инвесторов есть, но конкретные проекты не реализуются.

"Если какие-то крупные предприятий войдут, то это и новые рабочие места", - сказал Николай Патрушев.

Дмитрий Трошин пояснил, что прорабатывался вопрос с компанией "Роснефть", которую возглавляет Игорь Сечин, но потом они отказались от планов размещения объекта на одном из полуостровов в Ладожском озере.

"С "Роснефтью" работали? Они охотхозяйство у вас в районе хотели сделать?" - спросил Патрушев.

"Разговор шел о базе отдыха…" - поправил его Трошин.

"Ну о базе… У вас хотели? Ну вы ему в земле отказали, насколько я знаю от Сечина. Он сказал: "Я больше с Карелией работать не буду, в земле мне отказали". Вот вы поработали", - сказал Николай Патрушев.

Во времена руководства Карелией Александра Худилайнена компания "Роснефть" выделяла деньги на реставрацию Благовещенского собора в Кеми, но позже прервала финансирование.