Патрушев ставил Карелии цель достичь уровня развития Финляндии

С чем встречает республика свое столетие?

Сейчас мало, кто помнит, что незадолго до того, как правительство России утвердило Федеральную целевую программу развития республики до 2020 года, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, возглавляющий государственную комиссию по подготовке к празднованию карельского юбилея, назвал целью этой программы "вывод Карелии на средний показатель социально-экономического развития регионов Северо-запада страны, а потом – достижение уровня Финляндии". Закрытая из-за карантина граница не позволяет жителям республики оценить, достигла ли она к своему столетию уровня развития соседней страны, которая обрела государственную независимость на два года раньше, чем была создана Карельская трудовая коммуна, но о том, как выглядит Карелия на фоне других областей Северо-Западного федерального округа, можно судить по ежегодному рейтингу социально-экономического положения регионов, который публикует агентство РИА Рейтинг.

Так вот по итогам 2019 года республика заняла в этом рейтинге лишь 65-е место, оказавшись ниже всех субъектов СЗФО, за исключением Псковской области, которой досталась 72-я строчка. Соседняя с Карелией Архангельская область расположилась на 50-й позиции, Мурманская – на 36-й, Вологодская – на 28-й, а Ленинградская – на 9-й. Причем, республика не вылезала из аутсайдеров Северо-Запада страны все годы реализации Федеральной целевой программы развития региона, и это значит, что поставленной секретарем Совбеза цели она так и не достигла.

Читайте о том, с чем пришла Карелия к столетию республики, в статье "Юбилей у "разбитого корыта".