Патрушев в Москве проведет заседание Госкомиссии по 100-летию Карелии

В Москве 31 июля состоится заседание Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики.

Оно пройдет под председательством секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с участием руководителей федеральных министерств и ведомств, представителей региональной власти.

"Планируется рассмотреть вопросы комплексного развития в Республике Карелия транспортной, энергетической, коммунальной инфраструктуры и инфраструктуры связи", - рассказали в пресс-службе Совбеза.

Работа Госкомиссии нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Республики Карелия, повышение уровня и качества жизни населения, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата, развития государственно-частного партнерства.