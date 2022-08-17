Патрушеву показали в Карелии будущий завод рыбных кормов, который строят в ответ на санкции

Завод рыбных кормов, который создается в поселке Березовка, позволит полностью устранить последствия западных санкций из-за которых форелеводы оказались лишены импортных поставок.

Об этом сообщил предприниматель Николай Федоренко, который давно занимается форелеводством, а в этом году приступил к созданию собственного производства рыбных кормов. Он рассказал о перспективах завода секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву, когда тот побывал в Березовке в рамках визита в Карелию. Ему показали помещения, где идет монтаж оборудования.

В условиях внешних санкций Россия столкнулась с остановкой поставки комбикормов, которые поступали в основном из скандинавских стран.

«Надо срочно заниматься импортозамещением. Мы сами можем все сделать быстро, хорошо и надежно», — сказал Федоренко.

По его словам, завод будет вырабатывать 50 тысяч тонн продукции в год, эти объемы должны покрыть растущие потребности Карелии и обеспечить поставку кормов за пределы республики. Начало производство намечено на 2023 год.