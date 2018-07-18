"Пацанка" из Comedy Woman Мария Кравченко снялась в откровенной фотосессии (18+)

Сайт журнала Maxim опубликовал фотосессию Марии Кравченко – "пацанка" из комедийного шоу на ТНТ предстала в облике роковой красотки.

Мария Кравченко также рассказала о своей работе в Comedy Woman и о том, почему согласилась сняться для мужского журнала.

"Я действительно начинала с пацанки, но сейчас играю роли жен. Понятное дело, что мой образ далек от секс-символа. Однако я была и прекрасной проституткой, и очень неплохой стриптизершей. Видимо, редакция попадала именно на эти эфиры. Хотя мог сыграть роль и мой "Инстаграм" : я там совсем не та, кого привыкли видеть по телевизору. Я согласилась сняться, чтобы лет через сорок достать этот журнал и показать внукам, что их бабушка в тридцать с небольшим была еще очень даже ничего!", - отметила она.