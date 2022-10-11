Пациентам одной из больниц Карелии предложили некачественное молоко

В отобранных пробах молочной продукции специалисты обнаружили несоответствие нормам по массовой доле белка, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.
Специалисты Россельхознадзора проверили партию ультрапастеризованного молока, которую поставили в одну из больниц Карелии.
Пробы исследовали в ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории.
Выяснилось, что молоко, произведенное московским предприятием в Смоленской области, не соответствует нормам по массовой доле белка: 1,24% при необходимом минимуме в 3%.
Производителю и потребителю продукции надзорные органы вынесли предостережения.
Информацию о некачественном товаре также передали в УФАС и прокуратуру Карелии для принятия мер.
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