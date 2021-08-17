Пациентам поликлиники Петрозаводска больше не придется ходить к терапевту, чтобы попасть к специалисту

Городская поликлиника №3 меняет систему направления пациентов к узким специалистам.

Петрозаводская городская поликлиника № 3 совместно с Минздравом Карелии запускает пилотный проект, уникальность которого заключается в отказе от порядка направления пациентов к узким специалистам через терапевта. О том, почему принято такое решение, рассказала исполняющая обязанности главного врача Елена Закатова.

«В настоящее время пациенты, которым требуется помощь узких специалистов, попадают к ним через участкового терапевта. Получается, что пациент, теряя время, сначала записывается к терапевту, который зачастую выполняет роль „фильтра“, направляя его к другому врачу. Такой подход в определенной мере разумен: сам пациент никогда не может достоверно сказать, что с ним происходит», — сказала Елена Закатова.

По словам замглавного врача поликлиники Закатовой, ближайшее время на портале госуслуг откроется электронная запись ко всем узким специалистам в поликлинике.

«Переформатируем работу регистратуры, организовав информационный центр сопровождения пациентов, куда они смогут обратиться с любым вопросом, касающимся записи на прием к врачу. Организуем посты администраторов на каждом этаже, чтобы люди быстро и комфортно получали медицинские справки, рецепты, проходили обследования и попадали на прием к врачам», — объяснила Елена Закатова.

Какие еще нововведения для удобства и комфорта пациентов ожидаются в поликлинике № 3, читайте здесь.