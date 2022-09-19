Пациентов больницы на севере Карелии эвакуировали из-за ложного взрывного устройства

В ходе учений силовиков в Беломорской ЦРБ было обнаружено взрывное устройство, сообщили в Минздраве Карелии.

В медицинских организациях Карелии регулярно проводятся мероприятия по обеспечению их антитеррористической защищенности. В Беломорской ЦРБ на днях состоялась тренировка, в ходе которой отрабатывались действия персонала при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство.

На лестничной площадке в здании больницы был заложен тестовый предмет, имитирующий взрывное устройство. Подозрительный пакет обнаружила администратор регистратуры и немедленно сообщила об этом сотруднику охраны.

Затем были отработаны все этапы плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, начиная от оцепления места нахождения подозрительного предмета и оповещения дежурных служб и заканчивая эвакуацией работников больницы, пациентов, посетителей из условной зоны возможного поражения.

В тренировке были задействованы представители администрации больницы, сотрудники регистратуры, пациенты, работники охранной организации, специалисты подразделения МВД России по Беломорскому району и вневедомственной охраны Управления Росгвардии.

Как отметили организаторы тренировки, ее цели и задачи достигнуты.