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«Пациенты погибают»: главврач Медвежьегорской больницы Карелии призналась, что помочь могут не всем

Новости. Общество
10:19, 15 Ноября 2021
фото: кадр из видео

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Главный врач Медвежьегорской ЦРБ Галина Алупова рассказала о пациентах «красной зоны» больницы.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сегодня со сводкой о коронавирусе разместил видеообращение главного врача Медвежьегорской ЦРБ Галины Алуповой.

Руководитель районной больницы Галина Алупова обратилась ко всем жителям Карелии, стоя у входа в «красную зону».

«За моей спиной находится "красная зона", сегодня здесь более 50 человек. Трое — в тяжелом состоянии. К сожалению, не всем мы можем помочь. Пациенты погибают. С трудом уговариваем людей идти прививаться. К сожалению, это халатное отношение к себе и к своим родным. Очень прошу вас привиться», — сказала Алупова.

По словам Галины Васильевны, вакцина в Медвежьегорске есть в достаточном количестве, записаться на вакцинацию можно через регистратуру учреждения.

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Комментарии

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Любопытный старик
2021-11-15 11:28:53
А почему до сих пор нет лекарства от короны? Ищут ли его? Или "арбидольщица" и дальше будет руки потирать, зарабатывая миллиарды на бесполезном препарате?
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