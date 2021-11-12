«Пациенты погибают»: главврач Медвежьегорской больницы Карелии призналась, что помочь могут не всем

Главный врач Медвежьегорской ЦРБ Галина Алупова рассказала о пациентах «красной зоны» больницы.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сегодня со сводкой о коронавирусе разместил видеообращение главного врача Медвежьегорской ЦРБ Галины Алуповой.

Руководитель районной больницы Галина Алупова обратилась ко всем жителям Карелии, стоя у входа в «красную зону».

«За моей спиной находится "красная зона", сегодня здесь более 50 человек. Трое — в тяжелом состоянии. К сожалению, не всем мы можем помочь. Пациенты погибают. С трудом уговариваем людей идти прививаться. К сожалению, это халатное отношение к себе и к своим родным. Очень прошу вас привиться», — сказала Алупова.

По словам Галины Васильевны, вакцина в Медвежьегорске есть в достаточном количестве, записаться на вакцинацию можно через регистратуру учреждения.