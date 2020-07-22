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Пациенты с COVID-19 освободили отделение реабилитации районной больницы в Карелии

Новости. Общество
13:51, 23 Июля 2020
фото: Минздрав Карелии/https://vk.com/minzdrav10
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Отделение реабилитации Пряжинской ЦРБ, которое ранее было перепрофилировано под оказание медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, возобновляет работу, сообщили в Минздраве Карелии

С 27 июля отделения начнет работу в обычном режиме. Все пациенты, ранее получавшие медицинскую помощь в отделении для пациентов с Covid-19 Пряжинской ЦРБ, выписаны.

Запись на госпитализацию в отделение реабилитации уже открыта для жителей района.

В отделении установлено необходимое оборудование для полного комплекса процедур по восстановлению при нарушении различных функций организма.

Напомним, что многие отделения медицинских организаций республики были в кратчайшие сроки перепрофилированы для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

Ранее глава Минздрава Карелии рассказал, что будет с ковид-центрами после завершения пандемии коронавируса.

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