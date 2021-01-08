Пациенты с пневмонией продолжают поступать в больницы Карелии

В стационары республики попал за сутки 21 человек с внебольничной пневмонией.

По сообщению оперштаба по борьбе с коронавирусом, 21 человек за сутки госпитализирован с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с этим диагнозом попали в больницы уже 3925 пациентов, 104 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне в Карелии был госпитализирован с внебольничной пневмонией 31 человек.