Пациенты с пневмонией продолжают поступать в больницы Карелии

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии в республике не зарегистрировано, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки 5 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1342 пациента, 78 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, 24 сентября от внебольничной пневмонии скончалась 79-летняя женщина.