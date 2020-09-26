Пациенты с пневмонией продолжают поступать в больницы Карелии

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии в республике не зарегистрировано, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.
За сутки 5 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1342 пациента, 78 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.
Напомним, 24 сентября от внебольничной пневмонии скончалась 79-летняя женщина.
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