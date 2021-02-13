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Пациенты с пневмонией продолжают поступать в больницы Карелии

Новости. Общество
09:43, 14 Февраля 2021
фото: Столица на Онего
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За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки 13 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы уже 4828 пациентов, 116 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Смертей от пневмонии за сутки не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне 18 жителей Карелии с пневмонией доставили в больницу.

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