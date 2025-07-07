«Паучки» или «звёздочки»: карельские медики рассказали, когда операция при варикозе не нужна

Проблемы с венами не всегда требуют оперативного вмешательства.

Действительно, есть несколько ситуаций, когда пациенту, пришедшему к врачу, подозревая, что у него есть проблемы с варикозом, не требуется операция.

Пациентов, у которых на ногах только «паучки» или «звёздочки» очень много. По данным крупных международных исследований, каждый пятый пациент с патологией вен имеет именно такие проблемы. Их еще называют телеангиоэктазы и ретикулярные вены.

Строго говоря, подобные изменения - это не варикозная болезнь. Они значительно тоньше, чем варикозные вены, залегают чаще всего более поверхностно и не связаны с так называемыми «магистральными венами».

- Подобные ситуации хороши тем, что в большинстве случаев несут с собой только косметические проблемы. Чаще всего никакой медицинской составляющей у них нет. В таких венах не могут образовываться те жизнеопасные тромбы, которых так боятся наши больные. Точные причины развития этих состояний пока не установлены, - говорит Эрнест Щеглов.

Такие тоненькие «паучки» и «звёздочки не связаны с крупными венами. Поэтому и удаление крупных вен никак положительно не скажется на ситуации пациента. В случае, если у пациента есть тоненькие, извитые вены, которые ограничивают женщину в длине юбки, вызывают чувство дискомфорта в бассейне или тренажёрном зале, они не требуют операции и их можно закрыть с помощью процедуры, называемой склеротерапия. Это амбулаторная процедура, если упрощённо, то «склеивание» вены, которую зачастую можно выполнять во время обеденного перерыва. Чаще всего перед этой процедурой не требуется сдавать анализы, также не требуются другие исследования кроме стандартного осмотра врача и УЗИ вен.

Подробнее об этом рассказал сердечно-сосудистый хирург, доктор медицинских наук Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи Эрнест Щеглов в нашем материале.