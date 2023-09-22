ПАЗик оказался в кювете на севере Карелии

Водитель автобуса не справился с упралением.

О дорожной аварии рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП произошло в четверг, 21 сентября, в 10.50, в Калевальском районе. Там на 103-м километре автодороги «Кепа-Юшкозеро-Боровой-Костомукша» водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением и автобус съехал в кювет.

В результате ДТП травмы получила пассажир автобуса — 57-летняя женщина.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в ГИБДД.

Ранее мы сообщали о дорожной аварии, где под колеса автомобиля попал ребенок.