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Пчеловод Андрей Рогов: "Ярмарка на Инженерной дает нам возможность познакомить покупателей с местной продукцией"

Новости. Общество
12:27, 30 Октября 2020
фото: © Николай Смирнов/"Столица на Онего"
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Пчеловод из Кондопожского района готов каждый день преодолевать по 100 км, чтобы торговать карельским медом на Осенней сельскохозяйственной ярмарке.

Андрей Рогов из деревни Мянсельга Кондопожского района торгует медом на Осенней сельскохозяйственной ярмарке на улице Инженерной в Петрозаводске с первого дня ее открытия. Пчеловод очень доволен организацией ярмарки для местных сельхозпроизводителей. Здесь он смог познакомить жителей и гостей столицы Карелии со своей полезной продукцией.

"Для меня ярмарка на Инженерной – это возможность показать то, что мы производим. Нас в Петрозаводске мало, кто знает. Хотя мы поставляем мед в учреждения здравоохранения и в один из магазинов. А сейчас на ярмарке люди приходят, пробуют наш мед и потом возвращаются, чтобы купить еще. В Кондопожском районе такой бойкой торговли нет, у меня нет возможности реализовать свою продукцию", - сказал Андрей Рогов.

Как отметил пчеловод, у покупателей на осенней ярмарке пользуется спросом не только мед, но другая продукция местных производителей. Последние в свою очередь довольны условиями, которые для них созданы на торговой площадке.

"Здесь мне очень нравится. Честное слово. Условия для нас созданы хорошие. Палатки не продувает. Все чистенько, аккуратно. Я каждый день езду из деревни в Петрозаводск, 100 км туда и обратно, но мне нравится. Низкий поклон всем, кто сделал эту ярмарку. Почаще бы организовывали такие ярмарки или открывали ярмарки выходного дня, чтобы фермеры могли предлагать свою продукцию", - подытожил кондопожский пчеловод.

Напомним, ярмарка на Инженерной работает до 1 ноября. С 29 октября по 1 ноября между улицей Инженерной и микрорайонами города - Древлянкой, Кукковкой и Ключевой – курсируют бесплатные автобусы.

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Комментарии

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протестанутый
2020-10-30 13:08:21
Мед очень качествегный, вчера отведал. Советую купить.
Гость
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