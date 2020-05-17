Пчелы Валаамского монастыря в Карелии построили соты в форме сердца (ФОТО)

Игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий выложил в Facebook необычные фото сот.

Епископ Русской православной церкви Панкратий на своей страницей в Facebook опубликовал красивые фото с Валаама – пчелиные соты в форме сердца.

© Facebook игумена Валаамского монастыря

"Пчёлы-художницы построили соты в форме сердца. Мы привыкли к тому, что соты бывают прямоугольной формы, так удобно пчеловодам, которые вставляют вощину в прямоугольные рамки. Однако пчёлы, предоставленные сами себе, могут строить соты произвольной формы, такой какая им удобна. Иногда получается очень красиво", – написал игумен.

© Facebook игумена Валаамского монастыря

Интересно, что нынешней монастырской пасеке около 20 лет, а разведением пчел на острове Валаам начали заниматься еще несколько веков назад.

© Facebook игумена Валаамского монастыря