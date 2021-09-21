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Педагог из Карелии об участии в конкурсе «Учитель года России»: «Трудно бороться с командами»

Новости. Общество
08:05, 30 Сентября 2021
фото: © Наталья Соколова / «Столица на Онего»

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Учитель английского языка школы № 1 Питкяранты не смог попасть в число лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021».

В минувшую среду, 29 сентября, в Ростове-на-Дону на площадке лицея № 11 объявили имена лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021». Из 85-ти участников состязания после трех испытаний во второй тур прошли 15 учителей. Победителя конкурса «Учитель года Карелии – 2021» Александра Якушева среди них не оказалось. Теперь учитель английского языка их школы №1 Питкяранты продолжит следить за борьбой коллег за звание лучшего педагога уже как зритель. Прошедшим во второй тур предстоит пройти испытания «Классный час» и «Мастер-класс», по итогам которых 3 октября в Ростове-на-Дону станет известна пятерка призеров. Победитель же будет определен в Москве, где пройдет конкурсное испытания «Пресс-конференция «Вопрос учителю года».


Пресс-служба Минпросвещения РФ

Александр Якушев, который 20 лет преподает в своей родной школе №1 и по совместительству трудится из-за нехватки учителей английского в школе №2 в Питкяранте, поделился со «Столицей на Онего» своими эмоциями после оглашения результатов первого тура всероссийского конкурса и рассказал, что, возможно, помешало ему пройти дальше.

«Мне кажется, что все зависящее от себя, я сделал. Нисколько ни о чем не жалею. Сейчас, после церемонии объявления лауреатов конкурса, камень с души свалился. Конечно, хотелось бы посоревноваться дальше – как минимум попасть в «пятнашку». Карелия, если не ошибаюсь, за 32 года существования конкурса всего два раза выходила в финал. Если бы я стал лауреатом, это было бы большим достижением. Но в этом году не получилось. Надеюсь, в следующем году участник от нашей республики проявит себя.

Что мне помешало пройти дальше? Возможно, отсутствие помощи методиста. Для того, чтобы грамотно выстроить и урок, и мастерскую, все рассчитать до последней детали. Знаю, что некоторые участники приехали с большими командами, в составе которых психологи, специалисты по технике речи, методисты, разбирающие урок по крупицам. К сожалению, такой поддержки в Карелии нет. Не знаю, по каким причинам. Возможно из-за отсутствия финансирования. У нас нет команды, которая готовила бы конкурсантов. Разговаривал с коллегами из Татарстана, Астрахани, там ситуация иная. Как только педагог побеждает в регионе, сразу целая команда специалистов его к этому состязанию готовит. А я большую часть своей подготовки вел сам. Поэтому трудно бороться с целыми командами. Есть, конечно, случаи, когда одиночки выходили в финал. Но это скорее исключение из правил», — констатировал Александр Якушев.

 
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Комментарии

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