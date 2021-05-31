Реклама на сайте
Прислать новость
Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу 27
31.05.2021 16:08
Сгорело 15 номеров, коридор, холл: руководство гостиницы «Северная» опровергло информацию МЧС Карелии об ущербе от пожара 12
31.05.2021 14:49
Власти Петрозаводска предупредили о сносе незаконных гаражей на Зареке
31.05.2021 18:20
Валентина Пивненко рассказала о возможном возвращении пенсионного возраста для жителей Карелии 20
31.05.2021 14:18
«Выскочили на навозный запах»: Глава Петрозаводска решает проблемы со зловонием на Ключевой 4
31.05.2021 16:29

Педагог Педколледжа Петрозаводска стала лучшим молодым преподавателем России

Новости. Общество
08:05, 01 Июня 2021
фото: Минобразования Карелии

Татьяна Сёмкина стала лауреатом Всероссийского конкурса "Лучший молодой преподаватель 20.21", сообщили в Мнобразования Карелии.

За победу боролись преподаватели, доценты, профессора, заведующие кафедрами и мастера производственного обучения из 85 субъектов Российской Федерации.

Конкурс состоял из трех этапов. Сначала экспертная комиссия оценивала содержание представленных онлайн-анкет, аннотацию образовательной программы и визитной карточки.

На втором этапе участники провели мотивирующие лекции для студентов Московского университета на платформе zoom.

Третий этап – представление дистанционного курса.
Общая тематика нашего преподавателя – проектная деятельность, гибридная форма обучения, применение современных онлайн-платформ и сервисов в работе со школьниками и студентами.

По итогам конкурса Татьяна Сёмкина победила в номинации "Лучший молодой преподаватель колледжа" по психолого-педагогическому направлению.

"Конкурс – это личный и профессиональный рост. Главное, зачем я приняла участие, это желание поднимать престиж профессии учителя. Мы, учителя, создаем наше молодое поколение. Поэтому должны на своем примере показывать студентам, что нужно двигаться вперед, лишь тогда ты будешь замечен и твоя работа будет интересна", - сказала Татьяна Семкина.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2021, 16:08
Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
30.05.2021, 20:06
Очевидцы сняли видео пожара в гостинице "Северная" в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.05.2021, 19:52
Горит гостиница «Северная» в Петрозаводске (СРОЧНО)
27.05.2021, 19:50
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском
30.05.2021, 13:34
Внедорожник попал под лесовоз на трассе в Карелии – погибли два человека

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»