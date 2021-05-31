Педагог Педколледжа Петрозаводска стала лучшим молодым преподавателем России

Татьяна Сёмкина стала лауреатом Всероссийского конкурса "Лучший молодой преподаватель 20.21", сообщили в Мнобразования Карелии.

За победу боролись преподаватели, доценты, профессора, заведующие кафедрами и мастера производственного обучения из 85 субъектов Российской Федерации.

Конкурс состоял из трех этапов. Сначала экспертная комиссия оценивала содержание представленных онлайн-анкет, аннотацию образовательной программы и визитной карточки.

На втором этапе участники провели мотивирующие лекции для студентов Московского университета на платформе zoom.

Третий этап – представление дистанционного курса.

Общая тематика нашего преподавателя – проектная деятельность, гибридная форма обучения, применение современных онлайн-платформ и сервисов в работе со школьниками и студентами.

По итогам конкурса Татьяна Сёмкина победила в номинации "Лучший молодой преподаватель колледжа" по психолого-педагогическому направлению.

"Конкурс – это личный и профессиональный рост. Главное, зачем я приняла участие, это желание поднимать престиж профессии учителя. Мы, учителя, создаем наше молодое поколение. Поэтому должны на своем примере показывать студентам, что нужно двигаться вперед, лишь тогда ты будешь замечен и твоя работа будет интересна", - сказала Татьяна Семкина.