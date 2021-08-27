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Педагог-психолог дала пять советов по возвращению ребенка в школу

Новости. Общество
20:40, 28 Августа 2021
фото: © Евгения ГУСЕВА / «Комсомольская правда»

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Педагог-психолог Марина Ивакина дала советы по подготовке ребенка к школе после каникул.

Призер Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России — 2020», педагог МАОУ СОШ № 87 города Екатеринбург Марина Ивакина в разговоре с «Лентой.ру» дала пять советов, как подготовить ребенка к возвращению в школу после каникул.

По словам психолога, самое важное для детей — это настрой родителей. Им не следует запугивать ребенка и предупреждать его о наказании или ограничениях за плохие оценки. Это особенно важно для первоклассников и тех, кто учится в начальной школе.

«Если родитель не воспринимает школу как что-то ужасное, рассказывает об этом ребенку и показывает, как это здорово и как это почетно, это положительно сказывается на учебной мотивации ребенка», — сказала Ивакина.

По ее словам, перед учебой школьнику важно восстановить режим сна. Это нужно для того, чтобы ребенок тратил меньше времени и сил на утренний подъем.

Ивакина также добавила, что со школьником рекомендуется проговорить сложные ситуации, которые могут возникнуть во время учебы или общения с одноклассниками — это можно сделать в игровой форме.

Чтобы быстрее включиться в учебный процесс, ребенку стоит освежить в памяти материал последней четверти. Ученики начальных классов могут почитать художественную литературу или заняться решением различных заданий.

В случае с учениками младших классов также важно проверить, знает ли ребенок информацию о себе: сможет ли назвать адрес проживания и телефонные номера родителей.

Ранее главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов назвал родителям российских школьников главные ошибки перед началом учебы. По его словам, основные проблемы — отсутствие четкого режима дня у учащихся, отпуска родных во время занятий, отказ детей от горячего питания в школе и неправильно обустроенное рабочее место ребенка.

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