Педагоги из Карелии примут участие в Форуме классных руководителей

Более тысячи педагогов со всей страны соберутся на V Всероссийском форуме классных руководителей в Москве этой осенью

С 1 по 3 октября 2025 года на площадке Национального Центра «Россия» в Москве пройдет V Всероссийский форум классных руководителей. Мероприятие, организованное Министерством просвещения РФ по поручению Президента страны Владимира Путина, объединит более тысячи педагогов и кураторов групп среднего профессионального образования со всей России.

«Форум за свою недолгую историю стал площадкой для обмена лучшими практиками, обсуждения актуальных вопросов в сфере образования и укрепления профессионального сообщества. Роль учителя крайне важна: педагоги не только передают знания, но и помогают формировать личность, закладывая основы ценностей и мировоззрения учащихся», — отметил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По итогам первого форума было создано профессиональное сообщество классных руководителей и кураторов групп СПО в социальной сети «ВКонтакте», которое уже объединяет более 230 000 участников из 89 регионов России и города Байконура (Казахстан). В этом году на участие в форуме подано более 50 000 заявок. Среди претендентов как начинающие педагоги, так и опытные наставники: от 19 до 77 лет.

Карелию на Форуме представят шесть педагогов: Маргарита Лопухина, педагог Мегрегской основной общеобразовательной школы, Андрей Засухин, педагог Карельского кадетского корпуса им. Александра Невского, Никита Зуев, педагог Чалнинской СОШ, Наталья Доблгобродова, педагог Гимназии Костомукшкского ГО, Ольга Корниенко, педагог Таунанской начальной общеобразовательной школы и Анна Дорофеева, педагог Вокнаволокской СОШ.

Педагоги проходили несколько этапов отбора: анкетирование, тестирование по направлениям «История педагогики», «Основы педагогики», «Оценка компетенций» и подготовку видеовизитки на тему «Моя воспитательная практика». Как представитель региональной делегации, посол Форума классных руководителей от Республики Карелия и неоднократный участник мероприятия Анна Дорофеева поделилась своими мыслями и впечатлениями от Форума.

«Мой путь на Форуме классных руководителей — это путешествие, полное открытий, тепла и радости общения с единомышленниками. Впервые я услышала о Форуме в 2022 году и почувствовала зов сердца. Этот масштабный праздник педагогического мастерства стал моим путеводителем в мир вдохновляющих идей и ярких встреч. В следующем году я стала волонтером и смогла увидеть Форум глазами организатора. В этот раз меня выбрали послом Форума классных руководителей от Республики Карелия. Для меня это много значит: это доверие коллег, признание моих усилий и возможность делиться знаниями с другими учителями моего родного края».

Одной из целей форума является развитие профессионального сообщества классных руководителей страны, ориентированного на воспитание подрастающего поколения на традиционных ценностях. Для участников подготовлена насыщенная образовательная, дискуссионная и культурная программа. Спикерами и экспертами станут ведущие специалисты различных областей, готовые поделиться своим опытом и практиками. Зарегистрироваться на онлайн-участие можно по ссылке.

Организационную поддержку форуму оказывает Фонд Гуманитарных Проектов, стратегический партнер — АНО «Диалог Регионы».