«Терминатор 2: Судный день»: кинолегенда оставляет человечеству считанные годы, но даёт надежду
15 августа, 16:25
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40
Фабрика Скандия: как карельская мебель вышла на цифровой уровень
08 августа, 13:08
Молодая петрозаводчанка лишилась более полумиллиона рублей после звонков мошенников

15:20

Педагоги из Карелии примут участие в Форуме классных руководителей

15:00

В городе Сортавала запущен начальный этап строительства нового детского сада

14:40

Поселок Матросы с размахом отпраздновал 200-летний юбилей

14:30

Женщина погибла в ДТП в Муезерском районе

14:10

В Суоярви на маршруте «Петрозаводск – Суоярви» появилась новая остановка

13:40

«Разговоры о важном» начнут проводить в детских садах с осени

13:10

Билайн демонстрирует уверенный рост и сильные финансовые показатели

12:59

В Прионежском районе мужчина ударил ножом своего приятеля из-за ревности

12:50

«Никто не верил в чудо»: в Карелии врачи спасли пациента с тяжелыми травмами головы

12:30

Некоторым бюджетникам повысят зарплаты

12:10

Пьяный житель Муезерского района украл у своего приятеля банковскую карту

11:50

Стены спортивной школы в Олонце украсили муралом

11:30

На дорогах Карелии пройдут массовые проверки водителей

11:00

В карельском Заонежье снимают реалити-шоу «Цивилизация»

10:15

В Петрозаводске задержали молодого наркоторговца

09:50

Открыто раннее бронирование квартир в еще одном доме в «Talojarvi. Город у воды»

09:25

Число погибших при взрыве на заводе под Рязанью выросло до 25 человек

09:20

В Карелии собирают деньги на лечение укушенного энцефалитным клещом мальчика

09:00

В Карелии несмотря на отсутствие лесных пожаров сохранен противопожарный режим

08:00

В Кеми закрылись все магазины «Олонии»

07:40

Совхозы Карелии увеличили заготовку кормов

07:20

В Медвежьегорске горел грузовой автомобиль

07:00

Клещи в Карелии за неделю покусали 35 человек

06:40

Минпросвещения опубликовало календарь школьных каникул на 2025-2026 учебный год

00:17

Финляндия за два года выдала только три разрешения для пересечения границы

20:45

Тело 32-летнего мужчины со шрамами нашли в Неве, а не в Карелии

20:00

Небольшой дождь: прогноз погоды на 19 августа

18:30

С 1 сентября пособие по беременности для карельских студенток вырастет до прожиточного минимума

18:00

В Питкярантском районе пенсионерка пострадала в аварии с мотоциклом

17:10

Для тушения свалки в Кондопоге будут перекапывать весь мусорный полигон

17:00

Подопечный фонда «Защитники Отечества» в Карелии получил современное устройство для незрячих

16:40

В аварии в Прионежском районе пострадали четыре человека

16:10

В Олонце мужчина украл и продал велосипед местного жителя

15:40

Жалобы на детскую площадку в Петрозаводске дошли до Бастрыкина

15:10

«Бог не любит боязливых»: как две приемные дочки изменили мир семейной пары из Петрозаводска

14:50

Россельхознадзор установил, что свалка мертвой форели в карельском Приладожье загрязняла почву

14:30

Карелия опустилась на 40 место в рейтинге регионов с высокими зарплатами

14:15

Пенсионерка из Медвежьегорского района потеряла 45 тысяч рублей из-за мошенников

14:00

В Карелии потушили все лесные пожары

13:40

Полиция пресекла два водных нарушения на Ладожском озере

13:20

Группа подростков устроила драку в центре Петрозаводска

13:00

Петрозаводчанка по совету афериста перевела 400 тысяч рублей в Центральную Азию

12:30

В Петрозаводске в аварии пострадали два человека

12:10

При взрыве на заводе в Рязанской области погибло по меньшей мере 20 человек

11:50

Музейный комплекс «Саур-Могила» на 50 рублях: Банк России представил новую памятную монету

11:25

«Единая Россия» выявит передовой опыт работы с населением через конкурс «Народный депутат»

11:20

В городе Сортавала новые дома строят в историческом стиле

11:15

На трассе в Карелии легковой автомобиль сбил женщину и вылетел в кювет

11:05

Петрозаводчанка поверила мошенникам и потеряла 40 тысяч рублей

10:50

В Карелии ищут мужчину, пропавшего при странных обстоятельствах

10:30

Жителей Лахденпохья приглашают на легкоатлетическую эстафету

10:14

В Олонецком районе продавец обокрал пенсионера и купил на вырученные деньги наушники

09:50

В Карелии горели две бани

09:25

В России изменятся правила посадки на поезда дальнего следования

09:00

В Карелии два ребенка заразились боррелиозом после укусов клещей

08:30

Въезд в центр Санкт-Петербурга предложили сделать платным

08:00

Магнитная буря ожидается на Земле во вторник

07:40

Медвежьи шалости зафиксировала фотоловушка на границе Карелии

07:20

С погибшим на СВО бойцом простились в Олонецком районе Карелии

07:00

В Петрозаводск доставили Пояс Пресвятой Богородицы

06:40

Врач предостерегла от употребления кофе с определенными десертами

00:10
Педагоги из Карелии примут участие в Форуме классных руководителей
Сегодня 15:00 Общество
Более тысячи педагогов со всей страны соберутся на V Всероссийском форуме классных руководителей в Москве этой осенью

фото: © Форум классных руководителей

С 1 по 3 октября 2025 года на площадке Национального Центра «Россия» в Москве пройдет V Всероссийский форум классных руководителей. Мероприятие, организованное Министерством просвещения РФ по поручению Президента страны Владимира Путина, объединит более тысячи педагогов и кураторов групп среднего профессионального образования со всей России.

«Форум за свою недолгую историю стал площадкой для обмена лучшими практиками, обсуждения актуальных вопросов в сфере образования и укрепления профессионального сообщества. Роль учителя крайне важна: педагоги не только передают знания, но и помогают формировать личность, закладывая основы ценностей и мировоззрения учащихся», — отметил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По итогам первого форума было создано профессиональное сообщество классных руководителей и кураторов групп СПО в социальной сети «ВКонтакте», которое уже объединяет более 230 000 участников из 89 регионов России и города Байконура (Казахстан). В этом году на участие в форуме подано более 50 000 заявок. Среди претендентов как начинающие педагоги, так и опытные наставники: от 19 до 77 лет.

Карелию на Форуме представят шесть педагогов: Маргарита Лопухина, педагог Мегрегской основной общеобразовательной школы, Андрей Засухин, педагог Карельского кадетского корпуса им. Александра Невского, Никита Зуев, педагог Чалнинской СОШ, Наталья Доблгобродова, педагог Гимназии Костомукшкского ГО, Ольга Корниенко, педагог Таунанской начальной общеобразовательной школы и Анна Дорофеева, педагог Вокнаволокской СОШ.

Педагоги проходили несколько этапов отбора: анкетирование, тестирование по направлениям «История педагогики», «Основы педагогики», «Оценка компетенций» и подготовку видеовизитки на тему «Моя воспитательная практика». Как представитель региональной делегации, посол Форума классных руководителей от Республики Карелия и неоднократный участник мероприятия Анна Дорофеева поделилась своими мыслями и впечатлениями от Форума.

«Мой путь на Форуме классных руководителей — это путешествие, полное открытий, тепла и радости общения с единомышленниками. Впервые я услышала о Форуме в 2022 году и почувствовала зов сердца. Этот масштабный праздник педагогического мастерства стал моим путеводителем в мир вдохновляющих идей и ярких встреч. В следующем году я стала волонтером и смогла увидеть Форум глазами организатора. В этот раз меня выбрали послом Форума классных руководителей от Республики Карелия. Для меня это много значит: это доверие коллег, признание моих усилий и возможность делиться знаниями с другими учителями моего родного края».

Одной из целей форума является развитие профессионального сообщества классных руководителей страны, ориентированного на воспитание подрастающего поколения на традиционных ценностях. Для участников подготовлена насыщенная образовательная, дискуссионная и культурная программа. Спикерами и экспертами станут ведущие специалисты различных областей, готовые поделиться своим опытом и практиками. Зарегистрироваться на онлайн-участие можно по ссылке.

Организационную поддержку форуму оказывает Фонд Гуманитарных Проектов, стратегический партнер — АНО «Диалог Регионы».

