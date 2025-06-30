здоровье работа экология
реклама на сайте
В Госдуме рассказали, что изменится для россиян в июле
30.06.2025 10:00
С 1 сентября в российских школах введут единые требования по всем предметам
20.06.2025 11:20

Педагоги в Лахденпохье получили значки ГТО

Новости. Общество
15:33, 16 Июля 2025
фото: © Администрация Лахденпохского района

Новости партнеров

Знаки отличия землякам, для которых спорт стал нормой жизни, вручила директор Лахденпохской спортшколы Ирина Каява.

В числе награжденных работники детских садов «Солнышко», «Радуга», районного управления образования и по делам молодежи, а также юная спортсменка Ульяна Абрамова. Об этом сообщили в паблике администрации Лахденпохского района.

Четверо участников церемонии награждения получили бронзовые значки ГТО, пятеро стали обладателями серебряных значков. Одну из награжденных спортсменок, Светлану Бородину, отметили также как активного волонтера. Ей вручили благодарственное письмо министерства образования и спорта Карелии за организационное сопровождение спортивных мероприятий.

«Среди награждаемых нет случайных людей, только те, для кого спорт стал неотъемлемой частью жизни, - отметила Ирина Каява. - Благодаря комплексу ГТО такие привычные слова и понятия, как физкультура, спорт, здоровый образ жизни обретают более высокую ценность, становятся трендами жизни современных россиян, задают тон и вектор развития будущего, которое, как известно, за молодежью».

Ирина Каява пожелала всем награжденным не останавливаться на достигнутом, дальше заниматься физкультурой и продолжать сдавать нормы ГТО: уже на золотые значки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.07.2025, 09:45
В России появятся новые основания для лишения гражданства
11.07.2025, 09:30
Работодатели назвали главные причины отказа в приеме на работу
11.07.2025, 16:10
1000 рублей и дороже: на набережной Петрозаводска открылась ярмарка «Земляничное лукошко»
14.07.2025, 17:05
«Я инвестор, мне не надо торгов»: как в Карелии раздают земельные участки и почему это хорошо
11.07.2025, 09:00
Аэропорт «Пулково» снова приостановил работу
15.07.2025, 07:20
В Карелии открылся уникальный этнопарк «Вулкан Варио»

Чтиво

03.07.2025 12:25
Частная жизнь
«Она увидела, заплакала и убежала». Петрозаводская художница пишет портреты людей и снимает их реакцию
Алёна Мак – художник, поэт и писатель. Не просто художник, а уличный художник-портретист со своим очень ярким стилем. Она пишет пастелью яркие портреты гостей Онежской набережной в Петрозаводске практически каждый день.
Карелия фестивальная: самые яркие события 2025 года
26.06.2025 15:53
Дело «Труба», авария и финский след: как начинался водопровод в Петрозаводске
20.06.2025 16:45
архив чтиво

Медиа

Фестиваль урожая садовой клубники «Земляничное лукошко» стартовал в Петрозаводске
11.07.2025 13:46
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение