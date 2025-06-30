Педагоги в Лахденпохье получили значки ГТО

Знаки отличия землякам, для которых спорт стал нормой жизни, вручила директор Лахденпохской спортшколы Ирина Каява.

В числе награжденных работники детских садов «Солнышко», «Радуга», районного управления образования и по делам молодежи, а также юная спортсменка Ульяна Абрамова. Об этом сообщили в паблике администрации Лахденпохского района.

Четверо участников церемонии награждения получили бронзовые значки ГТО, пятеро стали обладателями серебряных значков. Одну из награжденных спортсменок, Светлану Бородину, отметили также как активного волонтера. Ей вручили благодарственное письмо министерства образования и спорта Карелии за организационное сопровождение спортивных мероприятий.

«Среди награждаемых нет случайных людей, только те, для кого спорт стал неотъемлемой частью жизни, - отметила Ирина Каява. - Благодаря комплексу ГТО такие привычные слова и понятия, как физкультура, спорт, здоровый образ жизни обретают более высокую ценность, становятся трендами жизни современных россиян, задают тон и вектор развития будущего, которое, как известно, за молодежью».

Ирина Каява пожелала всем награжденным не останавливаться на достигнутом, дальше заниматься физкультурой и продолжать сдавать нормы ГТО: уже на золотые значки.