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Новости. Общество
14:03, 26 Августа 2018

"Педагогический" состав лагеря "Сямозеро" не знал специфику учреждения

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Бывший замдиректора парк-отеля "Сямозеро" Вадим Виноградов, обвиняемый по "сямозерскому делу", рассказал о работе лагеря в суде.

Вадим Виноградов стал вторым из подсудимых, кто дал показания в суде. В 2016 году он увидел новый "педагогический" состав лагеря – всего 24 человека. Из них только трое ранее работали в лагере на Сямозеро, среди них инструктор Павел Ильин, который также находится на скамье подсудимых.

"Они были более-менее знакомы с программой лагеря. Остальные – абсолютно новые люди, которые даже не знали специфику этого лагеря", - уточняет Виноградов.

Виноградов в суде держится уверенно и спокойно. Лишь два раза во время допроса он заплачет. Когда вспомнит, как будет уезжать катер, который приходил к ним на помощь из лагеря, но отказался искать ребят, и когда будет говорить, как узнал, сколько детей утонуло в тот день – 18 июня 2016 года.

Подробнее о показаниях Виноградова в городском суде Петрозаводска о том, как произошла трагедия и как выжили дети, которые в тот день находились с ним, читайте здесь.

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