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Новости. Общество
15:49, 29 Августа 2019

Педагогов и воспитателей Прионежья наградили перед началом учебного года

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В администрации Прионежского района Карелии прошла августовская общественно-педагогическая конференция.

Открыл конференцию глава Прионежского района Вадим Сухарев, который поздравил педагогов с началом учебного года, пожелал успехов во всех начинаниях.

"Мы уделяем образованию большое внимание, ведем работы по созданию современных качественных условий для учеников и учителей Прионежского района", – отметил Сухарев.

По его словам, сейчас  в поселках Шуя и Заозерье полным ходом идет строительство зданий дошкольных организаций. В школе в поселке Мелиоративный откроют дополнительные классы для детского сада. В этом году в рамках федеральной программы "Детский спорт" школы Ладвы и Мелиоративного получили финансирование на развитие и укрепление материально-технической базы.

Участники конференции обсудили актуальные вопросы реализации проекта "Образование" и подготовку школ к новому учебному году. Директор Шелтозерской средней общеобразовательной школы Наталья Быкова рассказала о федеральном проекте "Современная школа", который направлен на внедрение новых методов обучения и образовательных технологий.

Директор института педагогики и психологии ПетрГУ Римма Ермоленко в своем выступлении отметила возможности "Иннопарка", в задачи которого входят внедрение инноваций в образовательную систему, модернизация подготовки педагогических кадров и применение лучших педагогических практик в образовательные учреждения Карелии.

По традиции участникам августовской общественно-педагогической конференции представили молодых педагогов, которые 1 сентября придут в школы Прионежского района. Это выпускники Петрозаводского государственного университета: Ирина Михайлина, которая будет преподавать физическую культуру в Заозерской средней общеобразовательной школе, и Александр Кузенков – преподаватель истории и обществознания в общеобразовательной школе в поселке Пай.

Глава администрации Прионежского района Григорий Шемет вручил благодарственное письмо директору Деревянской средней школы №9 Наталье  Изотовой за открытие пункта проведения ЕГЭ на базе школы. Благодарственными письмами за подготовку к новому учебному годы были отмечены директора школ Прионежского района: Наталья Шипнягова, Наталья Ефимова, Мария Занфирова, Алла Паршина, Нина Коренькова, Светлана Готыч; заведующие Татьяна Мороз (детский сад "Красная шапочка") и Евгения Потапова (детский сад "Чебурашка"). Директора Шокшинской средней школы Нину Коренькову, чей педагогический стаж составляет 30 лет, также  наградили Почетной грамотой Прионежского муниципального района.

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